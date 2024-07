Die britische Polizei fahndet nach einem 26-jährigen Verdächtigen im Zusammenhang mit einem Dreifachmord in der Stadt Bushey. Drei Frauen wurden am Dienstagabend schwer verletzt in ihrem Haus gefunden und kurz darauf. Die Opfer sind laut Berichten die Frau und die beiden Töchter des BBC-Rennkommentators John Hunt. Dieser entdeckte die Leichen, als er von der Arbeit nach Hause kam, und alarmierte die Polizei.

Die Frauen waren gefesselt und mit Armbrust-Pfeilen erschossen worden, möglicherweise kamen auch andere Waffen zum Einsatz. Der Verdächtige, Kyle Clifford, der Ex-Freund von Hunts Tochter Louise, befindet sich auf der Flucht und wird als bewaffnet und gefährlich beschrieben. Die Polizei warnt die Öffentlichkeit, sich dem Mann nicht zu nähern und sich stattdessen sofort zu melden, wenn sie Hinweise haben.

Der Fall hat in ganz Großbritannien für Entsetzen gesorgt. Die Polizei bittet um Respekt für die Privatsphäre der trauernden Familie und hat Zeugen aufgerufen, sich mit Hinweisen zu melden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um die genauen Hintergründe der Tat aufzuklären.