Streit in Asylunterkunft eskalierte: Toter und Schwerverletzter nach Explosion

Eine Polizeistreife war am Montagvormittag wegen einer Streitigkeit zu einem Containerdorf, in dem Geflüchtete untergebracht waren, gerufen worden. Dort hantierte ein Bewohner mit einer brennbaren Flüssigkeit, also die Situation eskalierte.