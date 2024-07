Ein besonders tragischer Zwischenfall ereignete sich am 24. Juni an einer Schule in Lahr (Baden-Württemberg). Ein neunjähriger Junge brach während des Sportunterrichts zusammen und starb später im Krankenhaus.

Wie die Polizei der „Bild“-Zeitung mitteilte, wurde der Junge zunächst vor Ort reanimiert. Anschließend sei er mit einem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus geflogen worden. Die Ursache für den Zusammenbruch ist noch unklar. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden derzeit jedenfalls aus, deshalb wird auch nicht ermittelt.