Nicht nur Umweltschützer und Tierliebhaber waren am vergangenen Wochenenden von den Bildern schockiert, die sie aus der südenglischen Kleinstadt Staines-upon-Thames erreichten. Ein Polizist rammte mit seinem Dienstwagen gleich zweimal auf offener Straße eine junge Kuh, die ihrem Besitzer entwischt war. Nun wurde der Polizist vorerst suspendiert. Vize-Polizeichef Nev Kemp erklärte am Sonntag in einer offiziellen Mitteilung: "Ich habe volles Verständnis für den Ärger, den unser Vorgehen verursacht hat."

Der Vorfall ereignete sich, nachdem die Polizei am Freitag in der südenglischen Kleinstadt alarmiert worden war, weil eine Kuh in einem Wohngebiet aufgetaucht war. Er wurde auf Video aufgezeichnet. Nachdem der Polizist das Tier zweimal angefahren hatte, ist am Ende der Aufnahme zu sehen, wie die Kuh mit dem Kopf und einem Teil ihres Körpers unter dem Polizeiauto eingeklemmt liegen blieb.

"Ich kann mir keinen vernünftigen Grund für diese Aktion vorstellen", erklärte der für die Polizei zuständige britische Innenminister James Cleverly auf X. "Es scheint unnötig hart zu sein."

Die 10 Monate alte Kuh wurde nach ihrem Martyrium von einem Tierarzt untersucht und wieder mit ihrem Besitzer vereint. Dieser gab am Sonntag bekannt, dass es dem Tier schon wieder "besser" gehe.