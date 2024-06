Die Wassermassen beschädigten Hunderte Häuser im Süden und im Zentrum des südamerikanischen Landes, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Fünf Regionen riefen den Katastrophenfall aus. Mindestens ein Todesopfer ist zu beklagen. In der südlichen Stadt Linares wurde nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde bei Starkregen und Sturm ein Mensch von einer umstürzenden Straßenlaterne erschlagen.

"Wir brauchen Boote, um die Menschen zu evakuieren", sagte ein Bewohner der am stärksten betroffenen Stadt Curanilahue im chilenischen Fernsehen. In der Stadt, die etwa 600 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago de Chile liegt, traten die Flüsse Curanilahue und Las Ranas über die Ufer, nachdem in der Region innerhalb weniger Stunden 350 Millimeter Regen gefallen waren - mehr als im gesamten Jahr 2023.

Auch in der Hauptstadt Santiago blieben am Donnerstag die Schulen geschlossen. Den Menschen wurde geraten, möglichst nicht aus dem Haus zu gehen. In der Stadt Viña del Mar versuchten Experten, ein zwölfstöckiges Wohnhaus zu stabilisieren, das vom Regen unterspült wurde und deshalb einsturzgefährdet war.

Auf jahrelange Dürre folgt Extremwetter

Der chilenische Wetterdienst hatte zuvor für sechs der 16 Regionen des Landes Unwetterwarnungen der höchsten Stufe herausgegeben. 14 Millionen der insgesamt 20 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner Chiles waren davon betroffen. Nach Abzug des Sturms ins benachbarte Argentinien wurden die Warnungen wieder aufgehoben.

Das von den Überschwemmungen stark betroffene Zentrum Chiles hatte zuvor 15 Jahre lang unter einer schweren Dürre gelitten. Experten zufolge führt der Klimawandel zu einer Zunahme und Intensivierung solcher Extremwetterereignisse.