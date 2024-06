Nach einer Rede des republikanischen Abgeordneten John Rose im Plenum des US-Repräsentantenhauses dürften sich wohl die wenigsten Zuhörer an den Inhalt erinnern. Er behandelte ein ernstes Thema, die Verurteilung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump im Schweigegeldprozess, viel spannender war jedoch für viele, was sich hinter dem Politiker abspielte: Sein Sohn Guy, den er ins Kapitol mitgebracht hatte, schnitt Grimassen für die Kameras – er streckte die Zunge heraus, rollte mit den Augen und schüttelte den Kopf, um der Welt klarzumachen, dass er von der schwerfälligen Etikette des Repräsentantenhauses nicht gerade beeindruckt war.

Es dauerte nicht lange, bis der junge Guy Rose ein Social-Media-Star und ein neues Meme war – im Alter von sechs Jahren. Doug Andres, Sprecher des republikanischen Senatsvorsitzenden Mitch McConnell schrieb auf X: „Er weiß etwas.“ Aaron Fritschner, der Kommunikationschef des Abgeordneten Don Beyer, postete: „Es tut mir leid, dass ich so spät auf Ihre Mail geantwortet habe, ich war damit beschäftigt, mir das wieder und wieder anzuschauen.“ Der Chefredakteur der Satireseite „The Onion“ antwortete: „An dieses Kind und nur an dieses Kind: Wir suchen Mitarbeiter.“ John Rose reagierte auf die Welle der Aufmerksamkeit gelassen: „Das kommt davon, wenn ich meinem Sohn Guy sage, er soll für seinen kleinen Bruder in die Kamera lächeln.“