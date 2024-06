Inmitten einer Hitzewelle in Indien ist ein Betrunkener während eines Einbruchs in einem klimatisierten Haus eingeschlafen. Die Polizei fand ihn tief schlafend auf einem Kissen auf dem Boden, wie örtliche Medien wie „India Today“ am Montag unter Berufung auf Polizeiangaben mitteilten.

Nachbarn hätten zuvor den abwesenden Hausbesitzer alarmiert, nachdem sie die offenstehende Haustür bemerkt hätten. Der Mann habe eigentlich etwas stehlen wollen, aber als er im Wohnzimmer die Klimaanlage bemerkte, habe er sie eingeschaltet und es sich gemütlich gemacht.

Nur eine Minderheit der Menschen in Indien kann sich eine Klimaanlage leisten. In Lucknow, wo sich der Vorfall am Sonntag ereignete, soll es dieser Tage jeweils über 40 Grad heiß werden – und in der Nacht rund 30 Grad.