Die archäologische Stätte von Pompeji bei Neapel in Italien sorgt immer wieder für Überraschungen. So wurde zuletzt ein im Zentrum der antiken römischen Stadt ausgegrabener Raum entdeckt, der blau gestrichen ist und als „Sacrarium“ diente. Dabei soll es sich um einen Raum handeln, der für Rituale und die Aufbewahrung von sakralen Gegenständen bestimmt war.

Auch Ausstattung des Hauses wurde gefunden

Vor blauem Hintergrund zeigen die Wände weibliche Figuren, die die Nischen in der Mitte des Raums schmücken. In den seitlichen Nischen sind die vier Jahreszeiten, die Horae, zu sehen. In den Nischen an der mittleren Wand sind Allegorien der Landwirtschaft und des Hirtenwesens dargestellt. Die blaue Farbe der Wände ist in den pompejanischen Fresken nur selten zu sehen und war im Allgemeinen nur in sehr dekorativen Räumlichkeiten zu finden.

Die Ausgrabung, die an frühere anschloss, brachte Gegenstände aus der Ausstattung des Hauses zum Vorschein, unter anderem 15 Amphoren, Bronzegeschirr, zwei Krüge und zwei Öllampen. Entdeckt wurde auch Baumaterial, das bei Renovierungsarbeiten verwendet wurde. Auf der Schwelle des Eingangs wurde ein Haufen Austernschalen gefunden, die, nachdem sie zerkleinert worden waren, wahrscheinlich den Putz- und Mörtelmischungen hinzugefügt wurden.

In Pompeji wurde mehr als 13.000 Räume in 1.070 Wohneinheiten sowie öffentliche und sakrale Räume entdeckt. Die antike Stadt lag am Fuße des Vulkans Vesuv. Bei Ausbrüchen im Jahr 79 nach Christus hatten Asche, Schlamm und Lava die Siedlungen unter sich begraben und die Stadt teilweise konserviert. Im 18. Jahrhundert wurde Pompeji wiederentdeckt. Die Ausgrabungsstätte, die immer wieder sensationelle Funde zutage bringt, gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Italien und ist eine der wichtigsten Touristenattraktionen des Landes.