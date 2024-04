Eine 82-jährige Frau ist in Deutschland auf eine üble Betrugsmasche hereingefallen. Die Oberhausenerin wurde von einem falschen Polizisten angerufen, der ihr mitteilte, dass eine Einbrecherbande in ihrer Nachbarschaft ihr Unwesen treibe.

Falscher Polizist warnte vor Bande

In einem mehrstündigen Telefonat soll der Betrüger die Frau schließlich überredet haben, ihr gesamtes erspartes Bargeld aus dem Fenster zu werfen. Insgesamt soll es sich um 82.000 Euro gehandelt haben.

Später berichtete sie der echten Polizei in Nordrhein-Westfalen, dass sie aufgefordert worden sei, das Geld in eine Plastiktüte zu packen und in den Hinterhof ihres Hauses zu werfen. Man habe ihr versprochen, dass ein anderer Polizist das Geld abholen und in Sicherheit bringen würde.