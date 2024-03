„Schwelgen Sie in einer Schokoladenfantasie wie nie zuvor - fangen Sie den Zauber ein“, heißt es groß und deutlich auf der Homepage zu Willy Wonkas Schokoausstellung in der schottischen Hauptstadt Glasgow.

Vergangene Woche pilgerten daher viele Fans in das Box Hub Warehouse, um in die Welt von Willy Wonka und der Oompa Loompas einzutauchen. So zumindest der Plan. Denn anstelle einer kunterbunten und zuckersüßen Fantasiewelt, wie die Bilder der Ausstellungs-Website vermuten ließen, fanden sich die Besucherinnen und Besucher in einer kahlen und lieblos gestalteten Lagerhalle wieder.

Die „Ausstellung“ schockierte einige Gäste derart, dass sie die Polizei riefen, weil sie einen Betrug witterten. Das berichtete der britische „Guardian“. Ein paar Kinder sollen sogar in Tränen ausgebrochen sein. Die Ausstellung wurde daraufhin nur wenige Stunden nach dem Start am Samstag (24. Februar) geschlossen. Die wütenden Besucherinnen und Besucher sollen ihr Geld - immerhin 35 Pfund (also rund 40 Euro) kostete der Eintritt - refundiert bekommen. Der Veranstalter informierte jedoch nicht über die kurzfristige Schließung, sodass weitere Gäste eintrafen, die nun teilweise ihre Reisekosten erstatten haben wollen.

So wurde die Ausstellung vom Veranstalter angepriesen © The House of Illuminati

Darsteller berichten über die Farce

Mittlerweile meldeten sich auch Darsteller zu Wort, die für die immersive Ausstellung gebucht wurden. Paul Connell war beispielsweise als Willy Wonka engagiert. In einem Video erzählt der Comedian, „das Skript war ein 15-seitiger Monolog, der Größenteils aus KI-generiertem Kauderwelsch bestand“. Gegenüber „STV News“ berichtete er außerdem von seinem Schock, als er in der Lagerhalle ankam: „Mein Herz sank, als ich mich umsah. Ich war einfach nur traurig, weil ich wusste, wie viele Kinder hierher kommen würden.“

Auch die Schauspielerin, die einen Oompa Loompa verkörperte und deren Schnappschuss das Netz darüber scherzen ließ, dass die Ausstellung eher einem Crystal Meth Labor als Willy Wonkas Schokoladenfabrik entspräche, erzählte in Interviews von dem Job. „Ich finde es lustig und kann einen Witz darüber machen, aber die Kehrseite der Medaille ist, dass es peinlich ist für das, was ich tue“, sagte sie. Die negativen Kommentare aufgrund ihres Aussehens habe sie hart gefunden.

Stellungnahme des Veranstalters

„House of Illuminati“, der Veranstalter der Willy-Wonka-Ausstellung, entschuldigte sich laut dem „Guardian“ kurz danach auf Facebook für den „sehr stressigen und frustrierenden Tag für so viele“. Dieses Posting ist nicht mehr auf dem Profil des Unternehmens zu finden, dafür ein neues Posting vom Freitag danach. In diesem findet sich unter anderem erneut eine Entschuldigung und das Versprechen, aus dem Vorfall zu lernen.

Interessant ist allerdings, dass das Posting in der Ich-Form verfasst ist, dabei allerdings kein Name genannt wird. Aufgrund des teilweise etwas konfusen Inhalts und der Tatsache, dass der Veranstalter auch bei der Bewerbung der Ausstellung die Künstliche Intelligenz eingesetzt hatte, vermuten die User, dass dies auch auf den Text zutrifft.

In einem weiteren Text auf Facebook kündigte „House of Illuminati“ an, in naher Zukunft keine Ausstellungen und Veranstaltungen mehr ausrichten zu wollen.