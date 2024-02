Der US-amerikanische Spielzeughersteller Jazwares hat den Plüschtierhändler Build-A-Bear wegen Diebstahls geistigen Eigentums verklagt. Der Konkurrent habe die beliebten „Squishmallow“-Plüschtiere mit seinen neuen, ebenfalls eiförmigen „Skoosherz“ kopiert. Build-A-Bear reagierte auf die Vorwürfe und kündigte ebenfalls eine Klage gegen das Unternehmen des Milliardärs Warren Buffett an. Der Händler begründete die Gegenklage damit, dass die „Skoosherz“ aus einer seit Jahren bestehenden Idee des Unternehmens hervorgegangen seien.

Auseinandersetzung um einzigartiges Plüschdesign

Tatsächlich sind sich die beiden Stofftiere zum Verwechseln ähnlich: Bei beiden handelt es sich um „fantasievolle Tierdarstellungen“ mit „vereinfachten Kawaii-Gesichtern im asiatischen Stil“ und „samtig velourartigem“ Stoff.

In einer E-Mail an die BBC schrieb Jazwares: „„Build-A-Bear hat große Anstrengungen unternommen, das unverwechselbare Aussehen, die Haptik und das taktile Design von Squishmallows offen und vorsätzlich vom weltweiten Erfolg von Squishmallows zu profitieren“.

2017 revolutionierten die von Sunny Cho für KellyToys entworfenen „Squishmallows“ die Welt der Plüschtiere. Die innovative Serie, die mit einer Auswahl von acht Charakteren, darunter Cam, die Katze, und Wendy, der Frosch, auf den Markt kam, eroberte schnell junge Fans auf der ganzen Welt. Die Übernahme von Alleghany, der Muttergesellschaft von Jazware, durch die Investmentgesellschaft von Warren Buffett ebnete den Weg für die endgültige Expansion von „Squishmallows“.

„Squishmallow“-Boom durch Corona-Pandemie

Während der Coronavirus-Pandemie stieg die Popularität von Squishmallows sprunghaft an, angetrieben durch ihre Omnipräsenz auf TikTok und die Begeisterung von Prominenten wie Kim Kardashian und Lady Gaga. Die Vielfalt der Kollektion wuchs auf über 1.000 einzigartige Modelle an, die in mehr als 50 Ländern erhältlich sind, und der Absatz erreichte 2022 einen Rekord von 100 Millionen Stück.

Jazwares verteidigt aktiv das geistige Eigentum von „Squishmallows“ gegen Nachahmungen und Fälschungen, wie rechtliche Schritte gegen die Handelsplattform Alibaba zeigen. Diese Maßnahmen unterstreichen die Bedeutung des Schutzes kreativer Innovationen in der hart umkämpften Spielzeugindustrie, ein Engagement, das durch die Aussage von Jazwares‘ Anwalt Moez Kaba unterstrichen wird: „Nachahmung ist in diesem Fall keineswegs eine Form der Schmeichelei“.