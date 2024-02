Als Vertreter der „Mull Wildlife Group“, einer gemeinnützigen Organisation, die sich der Erforschung weitgehend unbekannter Tiere widmet, am Strand von East Lothian in Schottland eine Gruppe von Möwen beobachteten, tauchte plötzlich ein Fuchs auf. Das rote Tier war wohl auf der Jagd nach gefiederter Beute, denn als der Fuchs den Möwen nachjagte, unterschätzte er wohl die Höhe der Flut und schreckte vor dem Wasser zurück. So blieb er am Felsen hängen.

Statt auf die Ebbe zu warten, sprang der Fuchs ins Wasser und schwamm über 300 Meter durch das Meer ans rettende Ufer.

Ein Video zeigt, wie sich der Fuchs aus der misslichen Lage befreite: