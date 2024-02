Am 2. und 3. Februar nahmen in Estland wieder rund 1000 Saunafreunde an der 13. Auflage des europäischen Saunamarathons teil. Die Veranstaltung, die in der estnischen Stadt Otepää stattfand, bot den Teilnehmern die Möglichkeit, die reiche Saunakultur des Landes im Rahmen eines Wettbewerbs zu erleben. Vierer-Teams aus Freunden, Familienmitgliedern oder Kollegen traten gegeneinander an, um in möglichst kurzer Zeit so viele Saunen wie möglich zu besuchen. Die Herausforderung bestand nicht nur darin, jede Sauna zu besuchen und dort eine bestimmte Zeit zu verbringen, sondern auch darin, die Entfernungen zwischen den Saunen so schnell wie möglich zurückzulegen.

Die Veranstaltung bot eine Vielzahl von Saunaerlebnissen, von den traditionellen Rauchsaunen über moderne Dampfsaunen bis hin zu mobilen Saunen, die eigens für die Veranstaltung aufgebaut wurden. Die Teilnehmer hatten auch die Möglichkeit, in eiskalte Seen oder speziell angelegte Eisbäder zu springen, was für zusätzliche Abkühlung und einen Energieschub sorgte.

Der Saunamarathon ist nicht nur ein Test der Ausdauer und Schnelligkeit, sondern auch ein Fest der Gemeinschaft und des Wohlbefindens. Er bietet den Teilnehmern eine Plattform, um die Verbundenheit mit der Natur und den traditionellen estnischen Bräuchen zu stärken. Außerdem ist das Event immer mit ausgelassener Partystimmung und diversen Kostümen verbunden.