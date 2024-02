In einer privaten Garage im US-Bundesstaat Washington entdeckte die Polizei eine Rakete aus der Zeit des Kalten Krieges. Für die Entschärfung der Sprengkörper wurden sofort Experten alarmiert und hinzugezogen. Die Polizei von Bellevue (Washington) wurde vom Luftwaffenmuseum in Dayton (Ohio) informiert. Der Besitzer wollte die Rakete spenden, die er aus dem Nachlass eines verstorbenen Nachbarn erhalten hatte. Dieser Nachbar hatte den Gegenstand ursprünglich bei einer Versteigerung von Nachlassgegenständen erworben.

Die Einsatzkräfte waren nach Entdeckung der militärischen Rakete am Mittwochabend zum Wohnhaus in Washington gerufen worden. Die Experten identifizierten eine Douglas AIR-2 Genie Rakete, eine veraltete Luft-Luft-Rakete, die ursprünglich mit einem 1,5 bis 2 Kilotonnen schweren Sprengkopf bestückt war. Die Rakete war aber nicht mit einem nuklearen Sprengkopf ausgestattet und enthielt auch keinen explosiven Treibstoff. Da keine Explosionsgefahr bestand, übergab die Polizei den Fund an den Spender, der das militärische Relikt jetzt für eine Museumsausstellung restaurieren lassen will.