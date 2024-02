Am vergangenen Wochenende brach die „Icon of the Seas“ zu ihrer Jungfernkreuzfahrt von Miami in die Karibik auf. Das weltgrößte, 250.000 Tonnen schwere Kreuzfahrtschiff definiert „Superlative“ neu: 365 Meter lang, Platz für 7600 Gäste und 2350 Crew-Mitglieder, 2805 Kabinen in 28 Kategorien von 14,5 bis 164,5 m², 20 Decks, 20 Lokale, ein riesiger Wasserpark mit sechs „actionreichen Themenrutschen“, ein Surfsimulator und und und ...