Ein 20-jähriger Autofahrer hat nach einem Unfall am Donnerstagabend in Rüeterswil in der Schweiz seinen verletzten 24-jährigen Freund im Auto zurückgelassen. Dieser verstarb wenig später trotz Reanimierungsversuchen. Die Polizei nahm den geflüchteten Fahrer fest. Der Unfall geschah, als der Junglenker beim Driften auf dem schneebedeckten Parkplatz Atzmännig die Kontrolle über sein Auto verlor, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schrieb.

Das Fahrzeug drehte sich dabei um 180 Grad und rutschte zehn Meter ab. Schließlich blieb es auf dem Dach im Goldingerbach liegen. Der 20-Jährige kletterte aus dem Auto und verließ einfach die Unfallstelle.

Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei. Die Rettungskräfte befreiten schließlich den 24-jährigen Beifahrer aus dem im Wasser liegenden Auto und brachten ihn in kritischem Zustand ins Spital, wo er kurze Zeit später verstarb. Der flüchtige 20-Jährige habe sich anschließend telefonisch bei der Polizei gemeldet, hieß es weiter. Der Schweizer wurde daraufhin festgenommen.