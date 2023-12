Die Geschichte ist schnell erzählt – Nachdenken und Kopfschütteln könnten bzw. sollten allerdings länger andauern: Vor wenigen Tagen erst wurde die aktuelle Miss France gekürt – etwaige Diskussionen über Sinnhaftigkeit einer derartigen Kür lassen wir hier außen vor. Eve Gilles ist jedenfalls 20 Jahre alt, stammt aus Dünkirchen im Norden Frankreichs, studiert erfolgreich an der Universität von Lille Mathematik und will laut „Paris Match“ Statistikerin werden. So weit, so gut.