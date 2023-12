Obwohl er nicht annähernd die Größe von „King Kong“ erreicht und sich auch nicht am Empire State Building in New York City herumtreibt, sondern an einem Hochhaus in China, ist die auffallende Ähnlichkeit kaum zu übersehen: Seit Anfang Dezember hat ein scheinbar filmreifer „King Kong“ die chinesische Stadt Shaoguan in Atem gehalten, wie ein Video zeigt.

Es scheint, dass die Fassade des Wohnhauses keine große Herausforderung für den ungewöhnlichen „Kletterkünstler“ darstellte. Nachdem er gelegentlich auf einem Balkon eine kurze Pause eingelegt hatte, setzte er seine Klettertour am Fallrohr fort. Augenzeugen berichteten, dass es sich bei dem unerwarteten Besucher um einen jungen Gorilla handelte. Unklar ist, ob er aus einem privaten Besitz entkam oder einfach neugierig auf das Hochhaus in der Umgebung war. Weder die örtlichen Behörden noch die Hausverwaltung konnten bisher klären, woher das Tier stammt bzw. wo es verblieben ist – denn so schnell, wie der Gorilla auf der Fassade auftauchte, verschwand er auch wieder.