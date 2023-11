Im Jahr 1986 brach ein riesiges Stück des Filchner-Eisschelfs in der Antarktis ab und wurde so zum größten Eisberg der Welt: dem A23a. Mit seinen 4000 Quadratkilometern Grundfläche ist der Eisberg in etwa so groß wie das Burgenland. Derzeit befindet sich der riesige Eisklotz jedoch auf Reisen.

Eisberg so hoch wie das Empire State Building

Angetrieben durch starke Winde und Strömungen passierte der A23a im November 2023 die Nordspitze der Antarktischen Halbinsel und bewegt sich weiter Richtung Norden, wo er bald auf die Antarktische Zirkumpolare Strömung treffen wird. Für gewöhnlich geht es in der auch „Eisbergbahn“ genannten Region weiter in Richtung Südatlantik.

Die meisten Eisberge stranden dann auf der Insel South Georgia, wo sie früher oder später schmelzen. Dieses Schicksal könnte nun also auch dem bisher größten Eisberg der Welt blühen. Neben seiner beeindruckenden Grundfläche ist auch die Höhe einzigartig. Der A23a ist demnach so hoch wie das Empire State Building.

Wegen der gewaltigen Dimensionen von A23a fürchten Biologen Auswirkungen auf die Tierwelt von South Georgia. Die Insel ist nämlich vor allem für Seevögel, Robben und Wale ein beliebter Platz, um den Nachwuchs auf die Welt zu bringen. Der Eisberg könnte nun den Weg zu Nahrungsgründen versperren, befürchten Experten.