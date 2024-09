Am Sonntag vibrierten und piepsten in der Steiermark Tausende Mobiltelefone. Die Landeswarnzentrale hatte via „Cell Broadcast“ einen sogenannten „AT-Alert“ – eine Warnung an die Bevölkerung – in den Bezirken Graz, Voitsberg, Graz-Umgebung, Weiz und Hartberg-Fürstenfeld verschickt. Auch in Thörl wurde der Zivilschutzalarm unter anderem auf diesem Weg mitgeteilt. Dabei wollte man den Testbetrieb für diese Warnungen per Smartphone ab 9. September in Etappen und behutsam freischalten.