Am Freitag ist Ferienbeginn für Schüler in Kärnten und der Steiermark, aber auch in Salzburg, Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg starten die Sommerferien. Das bedeutet, dass die nächste große Reisewelle in Richtung Süden losrollt und Staus zu erwarten sind. Der ÖAMTC rechnet bereits am Freitagnachmittag mit Reisewellen aus den Ballungszentren, die Hauptverkehrsrouten in West- und Südösterreich werden ab Samstagfrüh überlastet sein. Rund um Spielberg werden wegen des Formel 1 Grand Prix Staus nicht ausbleiben. Bei 300.000 erwarteten Besuchern muss vor allem am Sonntag mit großen Verzögerungen rund um das Veranstaltungsgelände, aber auch auf der Murtal Schnellstraße (S36) oder der Obdacher Straße (B78) gerechnet werden.