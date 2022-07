Im Ortsteil Aichegg in Bad Schwanberg kommt es zu großflächigen Umbauten: Der Investor und Unternehmer Hans Kilger baut auf den bestehenden Flächen eine der – nach eigenen Angaben – "modernsten Fleischmanufakturen in Österreich", wie Kilger betont. Insgesamt fließen rund fünf Millionen Euro in die Errichtung der Spezialitätenmanufaktur. "Wir verfolgen das Ziel, die gesamte gastronomische Wertschöpfungskette aus einer Hand abbilden zu können. Mit der hochmodernen Fleischmanufaktur in Bad Schwanberg können wir Qualität und Kapazitäten weiter ausbauen", so Kilger. Der Startschuss für die Umbauarbeiten habe bereits begonnen, in zwölf Monaten soll die Fleischmanufaktur ihren Betrieb aufnehmen. Bis zu 500 Tonnen Fleisch werden künftig in Aichegg verarbeitet. Auch ein Verkaufsladen mit Gastronomie ist konzipiert.