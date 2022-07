Nach fünf Jahren spielen Bilderbuch wieder auf den Kasematten, deren Atmosphäre es Frontman Maurice Ernst angetan hat. Immerhin lobte er beim ersten der drei geplanten Graz-Konzerte die Bühne als eine der schönsten Konzertlocations Österreichs. Interessant, weil die Band im Frühjahr diversen Kulturtempeln einen Besuch abgestattet hatte. In Salzburg spielte man im Festspielhaus, in Linz im Brucknerhaus. Was nicht bedeutet, dass die Band in irgendeiner Form saturierter geworden wäre.