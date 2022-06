Auf die Freude folgte von Fanseite gleich die Schelte: Bevor man noch weitere Spin-offs von „Game of Thrones“ (GoT) plant, sollte man doch bitte besser die finale achte Staffel und natürlich das Ende komplett neu machen. Für die Serienmacher von HBO heißt das aber auch: Ein Teil der Fanbasis der legendären Serie mag zwar grollen, aber Freund und Feind haben alles andere als das Interesse an der Serie verloren, die auf der unvollendeten Buchreihe „Das Lied von Eis und Feuer“ des US-Autors George R. R. Martin basiert.



Jon Snow also, eine der wohl tragischsten Figuren von „Game of Thrones“, soll – wie berichtet – als Spin-off eine Geschichte nach dem Ende der „GoT“-Handlung weitererzählen. Im hitzigen Kampf auf dem Streamingmarkt wirft HBO also sein heißestes Eisen ins Rennen; insgesamt sollen sich laut „Hollywood Reporter“ sieben Projekte in unterschiedlichsten Entwicklungsstadien befinden. Sehr konkret ist hingegen das Prequel „House of the Dragon“, das bereits am 22. August (bei uns auf Sky zu sehen) startet. Die zehnteilige Serie spielt rund 200 Jahre vor den Handlungen von „Game of Thrones“ und erzählt die Geschichte des mächtigen Hauses Targaryen, das mit ihren Drachen im Kampf um den Eisernen Thron gewaltig mitmischt.



Ein weiterer Kultstoff, der Anfang der Nullerjahre als Filmtrilogie für Furore sorgte, findet nun 20 Jahre später auch im Serienuniversum seine Entsprechung. Gestern wurde bekannt, dass die Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ in einem Monat bei der berühmten Comic-Con in San Diego präsentiert wird. Zu sehen ist die Serie, die auf mehrere Staffeln angelegt ist, bereits ab 2. September. Die Saga um Mittelerde, die dem Universum des Briten J. R. R. Tolkien entstammt, handelt ebenso von der Vorgeschichte der Filmtrilogie und blickt in der Handlung Tausende Jahre zurück in eine Zeit, als die mächtigen Ringe geschmiedet wurden und der Aufstieg Saurons seinen Anfang nahm.

Auch Disney mischt in diesem umkämpften Streaming-Sommer ordentlich mit und veröffentlicht zwischen dem Beginn von „House of the Dragon“ und „Der Herr der Ringe“ am 31. August eine weitere Serie aus dem Star-Wars-Universum: „Andor“. Die Reihe, von der schon im Februar eine zweite Staffel bestellt wurde, ist ein Prequel des 2016 erschienenen Films: „Rogue One: A Star Wars Story“. Der titelgebende Held heißt Cassian Andor, ein Rebellen-Kapitän und Spion, der vom mexikanischen Schauspieler Diego Luna verkörpert wird.







Noch ohne Starttermin, aber zumindest für heuer angekündigt ist „Wednesday“ mit Jenna Ortega in der Hauptrolle. Ein Spin-off der legendären Addams-Family, das die Tochter in den Mittelpunkt rückt. Regie führt Tim Burton.