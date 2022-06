"Landkreis Anhalt-Bitterfeld, you are fucked. Do not touch anything." Am 6. Juli 2021 fand ein Mitarbeiter im Amt für Katastrophenschutz diese Nachricht auf seinem Rechner. Wie sich rasch herausstellte, war die Verwaltung von Anhalt-Bitterfeld, ein Landkreis mit 160.000 Einwohnern im Osten von Sachsen-Anhalt, lahmgelegt. An den Folgen leidet die Behörde noch heute. Dieser Fall zeigt, was Kärnten in den nächsten Monaten blüht.