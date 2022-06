Laut einer Umfrage des ÖAMTC sind 96 Prozent aller Österreicher bei der Fahrt in den Urlaub schon einmal im Stau gestanden. Wartezeiten bei der Fahrt nach Italien, Slowenien oder Kroatien werden Kärntner und Steirer auch diesen Sommer nicht vermeiden können, erklärt Heimo Gülcher, verantwortlich für Mobilitätsprognosen beim ÖAMTC: "Es gibt zwar derzeit keine Coronaauflagen in unseren beliebtesten Urlaubszielen, das wird den Grenzübertritt etwas beschleunigen, trotzdem rechnen wir mit teils erheblichen Wartezeiten. Denn wir und unsere Nachbarn aus Deutschland sehnen uns heuer nach einem Urlaub am Meer. Die Buchungslage an der Adria ist sehr gut und das wird zu vermehrtem Verkehrsaufkommen führen."