Keine Pfütze ist ihnen zu tief, kein Regen zu stark – und der Wind kann ihnen schon gar nicht die Lust verwehen. Nach mehrjähriger Pause braucht es definitiv mehr als schlechtes Wetter, um Tausende Festival-Fans davon abzuhalten, zu den Pannonia Fields zu pilgern, um sich dort einige Tage lang guter Musik, Drinks und allem hinzugeben, was so dazugehört. Das inkludiert den Regen, aber auch den Sonnenschein, der für die weiteren Tage angesagt ist. Man will es kaum glauben, doch auch der hat seine Tücken. "Wenn die Sonne erst mal da ist, dann staubt's ordentlich", weiß ein Festivalbesucher. "Da hat man es mit Regen fast einfacher."

Mit einer Mischung aus beidem – zuerst Regen, dann Sonne – ist das Nova-Rock-Festival in einen zweiten, starken Tag gestartet. Das Line-up konnte sich mit Kraftklub, Korn und Sportfreunde Stiller sehen lassen. Während Letztgenannte ihren Auftritt gefühlt kurz hielten, brachten spätestens die Gewinner des European Song Contest 2021 alle zum Headbangen, und das vom ersten Takt an: Das italienische Quartett Maneskin wurde an diesem Tag als inoffizieller Headliner gehandelt und wurde diesem Ruf gerecht.

Weitere Höhepunkte

"Es geht darum, Spaß zu haben und die Energie mit dem Publikum zu teilen", meinte Sänger Damiano David vorab im Interview mit der APA. Das Publikum wird diese Energie auf jeden Fall brauchen, denn mit Mando Diao, Volbeat und Billy Talent stehen bis Sonntag noch viele weitere sehenswerte Acts am Start.

Weitere Höhepunkte am Samstag sind etwa die Gigs von The Offspring, Deichkind sowie von Seiler und Speer. Das gesamte Line-up ist auch hier zu finden.