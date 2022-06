Fans des Schauspielers Johnny Depp haben im Juli die Chance, ihn in der Friauler Kleinstadt Pordenone zu treffen. Sein Freund, Musiklegende Jeff Beck, schaut im Rahmen der Italien-Tour am 20. Juli beim "Blues & Co."-Festival vorbei. Das Konzert trägt den Namen "Jeff Beck + Very Special Guest".

Als bekannt wurde, dass Johnny Depp als sehr spezieller Gast auf der Bühne stehen wird, schnellten die Zahlen für den Kartenverkauf für das Konzert sprungartig in die Höhe, wie die Triester Tageszeitung "Il Piccolo" berichtete. Gemeinsam mit Beck und Depp stehen Bassistin Rhonda Smith, Anika Nilles am Schlagzeug und Robert Adam Stevenson am Keyboard im Parco San Valentino auf der Bühne. Es wird sicher das Beatles-Cover "Isolation" zu hören geben, das Beck und Depp gemeinsam neu aufgenommen haben.

"Wir wissen schon seit März, dass Depp mit auf der Bühne stehen wird, wollten es aber noch nicht gleich herausposaunen. Wir hatten aber von Anfang an verstärkte Sicherheitsmaßnahmen eingeplant", sagte Festival-Organisator Andrea Mizzau zur Pordenone-Ausgabe der italienischen Tageszeitung "Il Gazzettino". Es ist kein Geheimnis, dass Johnny Depp auch ein leidenschaftlicher Musiker ist. Mit Alice Cooper und Joe Perry hat er in Los Angeles 2015 die Band "Hollywood Vampires" gegründet.

Karten für das Konzert von "Jeff Beck + Very Special Guest" gibt es auf www.ticketone.it um 46 Euro.