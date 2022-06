Ob im Fußballnationalteam, in Parteien, in Bundes- und Landesregierungen: Neubesetzungen an der Spitze liegen im Trend. Für die Betroffenen ist es (meist) ein Karrieresprung, aber was heißt eine neue Führung für das jeweilige Umfeld? Die Mitarbeiter? Worauf ist zu achten, was zu tun, wie sich verhalten, damit einem der "frische Wind, der weht" nicht ins Gesicht bläst?