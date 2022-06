Das Neongrün am Boden sticht ins Auge. Grelles Licht blendet von oben, es erinnert an die letzte Behandlung am Zahnarztstuhl. Lange möchte man in der Messehalle am Grazer Jakominigürtel 20 nicht verweilen. Muss man auch nicht. Etwa 25 Minuten reichen. Formular ausfüllen, registrieren, impfen, ausruhen und baba.