Nicht nur in Lignano, wo man am Pfingstwochenende Tausende Gäste erwartet und deshalb noch schnell Brunnen zum Schutz vor jugendlichem Übermut einzäunt, gibt es ein Sicherheitskonzept. Jesolo rüstet sich ebenfalls gegen allzu ausgelassene Urlauber aus Österreich, aber auch gegen Gäste aus dem eigenen Land. Denn der italienische Nationalfeiertag am 2. Juni beschert unserem Nachbarn ein verlängertes Wochenende.