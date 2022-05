In der Bezirkshauptstadt Reutte dürfte es am späten Montagnachmittag zu einem Tötungsdelikt an einer 17-jährigen Tirolerin gekommen sein. Laut Polizei beging der mutmaßliche Täter – ihr 18-jähriger deutscher Freund – Selbstmord, indem er von der 114 Meter hohen Hängebrücke Highline 179 sprang.

Der jungen Frau waren mehrere Stichwunden im Brustbereich zugefügt worden. Sie wurde tot in einem Auto aufgefunden. Derzeit gehe man davon aus, dass dort auch der tödliche Messerangriff verübt wurde, teilte die Leiterin des Landeskriminalamts, Katja Tersch, der APA auf Anfrage mit. Dem gewaltsamen Tod dürfte unmittelbar zuvor ein Streit vorausgegangen sein, so Tersch.

Ein genaues Motiv und ein genauerer Hintergrund der Tat blieben

vorerst weiter unklar. Derzeit würden Bekannte der beiden befragt,

berichtete Tersch am Dienstag zum aktuellen Ermittlungsstand. Die

beiden hätten seit einem Jahr eine Beziehung geführt, aber nicht

zusammen gelebt. Der Tatverdächtige sei nicht polizeibekannt. "Es

liegt weder eine polizeiliche Vormerkung, noch ein Betretungsverbot

oder eine Wegweisung vor", sagte die LKA-Leiterin. Beide seien

"einer geregelten Arbeit" nachgegangen.

Klappmesser vermutliche Tatwaffe

Das Opfer stamme aus dem Bezirk Imst, auch ihr Freund habe dort gelebt, sagte Tersch weiters. Ersten Ermittlungen zufolge habe er seine Freundin am Montagabend von der Arbeit abgeholt und sei mit ihr in Richtung Reutte gefahren. Wohin die beiden wollten, war vorerst nicht bekannt. Die Polizei stellte am Tatort ein Klappmesser sicher. Dabei könnte es sich um die Tatwaffe handeln. Ein Klappmesser wurde am Tatort sichergestellt. Vermutlich handelt es sich dabei um die Tatwaffe.

Aufmerksam geworden war die Polizei auf die Tat durch eine Passantin, die Montagabend den Suizid des jungen Mannes gemeldet hatte. Daraufhin wurde auch die Leiche der 17-Jährigen am Parkplatz der Highline 179 gefunden. Die Obduktion der beiden Toten werde am Dienstag von der Gerichtsmedizin Innsbruck durchgeführt, hieß es. Ergebnisse werden am Nachmittag erwartet.

Zahlreiche Forderungen werden laut

Laut der Leiterin des Frauenhaus in Tirol, Gabriele Plattner, bestehe "großer Aufholbedarf" in puncto Geschlechtergerechtigkeit und Gewaltschutz. Bei Femiziden liege Österreich "im traurigen europäischen Spitzenfeld", hielt Plattner fest. Die Tiroler Gewaltschutzexpertin pochte daher auf "ausgebaute Kooperation und Vernetzung zwischen Frauenorganisationen und Unterstützungseinrichtungen sowie Zusammenarbeit mit Polizei und Gerichten".

Die Schaffung von Geschlechtergerechtigkeit und den

Abbau von Abhängigkeitsverhältnissen sah sie als "dringende Aufgabe

der Politik". Aus dem Umstand, dass es sich um zwei sehr junge

Menschen handelte, leitete Plattner die Forderung ab, mehr in

Präventionsarbeit für Teenager zu investieren, etwa in Form von

Informationsveranstaltungen an Schulen.

Die Tat führte aber auch zu politischen Reaktionen. SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner forderte in einer Aussendung erneut einen Krisengipfel mit Frauenorganisationen und Gewaltschutzeinrichtungen. "Kein Tag vergeht, ohne dass einer Frau Gewalt angetan wird", kritisierte sie. Die Bundesregierung sei bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention säumig. Holzleitner forderte 228 Millionen Euro und 3.000 zusätzliche Vollzeitstellen angesichts der offensichtlichen "Lücken im Gewaltschutz".

"Kein klassischer Femizid"

Für den Gerichtspsychiater Reinhard Haller handelt es sich bei dem mutmaßlichen Mord an der 17-Jährigen allerdings nicht um einen "klassischen Femizid". Denn: Bei klassischen Femiziden bringen sich die Täter im Anschluss nicht und haben die Frauen - so unfassbar es klinge - sogar aus ihrer Sicht mit einer gewissen "Rechtfertigung" oder "Stolz"

getötet, sagte Haller im APA-Gespräch.

In aktuellen Tiroler Fall dürften aber vermeintlich sehr starke Emotionen und eine enorme Verzweiflung auf Täterseite im Spiel gewesen sein, mutmaßte er. Es handle sich offenbar - wie es im Fachjargon heißt - um einen "erweiterten Mord". Aus der Ferne betrachtet dürfte es wohl primär so gewesen sein, dass sich der junge Mann an der Freundin rächen und dann so nicht mehr leben wollte. Fälle wie in Reutte mit Tötung und anschließendem Selbstmord würden in Österreich selten vorkommen - rund "fünf bis achtmal im Jahr".