Mit Hochdruck wird Tag und Nacht an der Wiederherstellung des EDV-Systems der Kärntner Landesverwaltung gearbeitet – und das auch am Feiertag, sowie am kommenden Wochenende. "Die Forensik schreitet voran", so Gerd Kurath am Donnerstag in einer Online-Pressekonferenz. Am Dienstag wurde bekannt, dass das Land Opfer eines massiven Cyberangriffes wurde. Im Darknet tauchte eine Geldforderung der Hackergruppe "Black Cat" auf. Diese will fünf Millionen Dollar in Bitcoins für eine Entschlüsselungssoftware. Dieser Forderung werde das Land nicht nachkommen, bekräftigte Kurath auch am Donnerstag vor Journalisten.