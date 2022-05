Kreislaufwirtschaft. Es ist eines dieser Wörter, das zurzeit in aller Munde ist. Und vor allem politisch an Bedeutung gewinnt. Aus dem Umweltministerium war etwa erst gestern zu hören, dass an einer „Strategie für eine Kreislaufwirtschaft“ gearbeitet werde. Immerhin soll Österreich bis 2050 klimaneutral werden und nachhaltig wirtschaften – dafür seien Reparaturen, Recycling und ein in Summe reduzierter Materialverbrauch essenziell.