Die Kindergartenmilliarde sei "ein Meilenstein für die Familien- und Frauenpolitik in Österreich", sagte Familienministerin Susanne Raab bei der LH-Konferenz in Bregenz. Konkret einigten sich Bund und Länder auf ein Paket aus Ko-Finanzierungen, das bis 2027 insgesamt 1,3 Milliarden Euro zusätzlich in die Elementarpädagogik pumpt.