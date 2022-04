Am 1. Mai sperren die ersten Freibäder auf – "aber wer baden will, muss in den ersten Mai-Tagen eher gut abgehärtet sein", sagt Zamg-Meteorologe Hannes Rieder. "Denn vom berühmten Wonnemonat Mai bis zu den Eisheiligen Mitte Mai eigentlich weit und breit nichts zu sehen." Aber von vorne.