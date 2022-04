Mit Jahreswechsel kommt es beim ACstyria Mobilitätscluster zu einem Wechsel in der Chefetage. Christa Zengerer wird mit Anfang 2023 die Geschäftsführung des ÖGI - Österreichisches Gießereiinstitut übernehmen, teilt der Cluster am Mittwoch mit. Zengerer hat die Geschäftsführung des ACstyria im November 2018 von Wolfgang Vlasaty übernommen. "In dieser Zeit konnten neben der strategischen Neuausrichtung der Cluster-Organisation auch zahlreiche Leitprojekte innerhalb der steirischen Mobilitätsindustrie initiiert werden", wird betont. Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl hebt Zengerers Rolle hervor: Sie habe als Geschäftsführerin des ACstyria mit ihrem Team "in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit für die Mitgliedsbetriebe geleistet und nicht nur den Cluster weiterentwickelt und für die Zukunft bestens aufgestellt, sondern auch die steirische Mobilitätsbranche in ihrem Wandel exzellent begleitet".

"Persönliche Verbundenheit bleibt bestehen"

Zengerer fällt der Abschied, "trotz Vorfreude auf die neue Herausforderung", nicht leicht. „Die Zusammenarbeit mit den zahlreichen innovativen Unternehmen und Forschungseinrichtungen des ACstyria, die durch ihre Kompetenzen die Mobilitätsindustrie auf der ganzen Welt maßgeblich beeinflussen, hat mir immer großen Spaß gemacht", wird Zengerer in einer Aussendung zitiert. "Meine persönliche Verbundenheit zum ACstyria und seinen über 300 Partnerunternehmen wird jedenfalls bestehen bleiben, zählt doch auch das ÖGI seit Jahren zu einem aktiven Partnerunternehmen des ACstyria.“