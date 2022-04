Verzichten musste in den vergangenen zwei Jahren Pandemie so gut wie jeder. Doch wenn man den Bund fürs Leben schließen will, ist das Verschieben, Verzichten oder Warten wohl besonders hart. „Bräute haben ins Telefon geheult“, titelten wir in einer Geschichte letzten Frühling. Der Rückstau an Hochzeiten konnte inzwischen zu einem guten Teil aufgeholt werden, doch Flexibilität ist von den Paaren nach wie vor gefragt – und auch von der Hochzeitsgesellschaft.