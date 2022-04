Schnee, mehrere Tage mit Morgenfrost, Regen – und einen einzigen Tag mit mehr als 25 Grad: Dieser April zeigt all seine typischen Wetterlaunen. Und er fühlt sich an den meisten Tagen deutlich kälter und frischer an als in früheren Jahren. Das lässt sich auch statistisch belegen: Laut Klima-Monitoring der Zamg liegt etwa Graz in diesem April mit einer bisherigen Durchschnittstemperatur von 9,2 Grad um 0,9 Grad unter dem langjährigen Schnitt. In Bad Gleichenberg war es bisher um 1,1 Grad kühler als im Schnitt.

Frühling, wo bist du?

Wann kommt der Frühling nun endlich auf Touren? Zamg-Meteorologe Fritz Wölfelmaier macht es kurz: "Es wird zwar sukzessive wärmer, aber so richtig zündet der Frühling noch länger nicht durch." Wenngleich für die Obstbauern die Gefahr von Morgenfrösten vorerst vorbei sei, "weil es wenige klare Nächte geben wird".

Am Sonntag jedenfalls werden im Süden der Steiermark zwar 20 Grad erreicht, prognostiziert Wölfemaier, "aber es wird auch richtig windig, zum Teil sogar stürmisch". Der Südwestwind pfeife mit bis zu 80 km/h, im Flachland immerhin auch mit gut 60 km/h. Nach ein paar regnerischen Tagen zeigt sich am Sonntag aber immerhin die Sonne.

Wieder Italientief

Ab Montag macht sich dann das nächste Tiefdrucksystem über Italien bemerkbar, regnen wird es zunächst aber eher nur im oberen Murtal. Zwar seien Montag und Dienstag überall ein paar Tropfen möglich, "länger richtig regnen wird es im ganzen Land aber am Mittwoch", so Wölfelmaier.

Die Temperaturen bleiben: vorerst bescheiden.

In fast allen Regionen Österreichs hat es seit Jahresbeginn zu wenig geregnet © Sonstiges, Zamg Klimamonitoring

Regendefizit

Den Regen hat die Natur noch immer nötig. Auch wenn es zuletzt einige Regentage gab und der April in den meisten Regionen eine ausgeglichene Regenbilanz aufweist: Die Niederschlagsdefizite seit Jahresbeginn sind vielerorts bei Weitem noch nicht aufgeholt. Im bundesweiten Schnitt wurden erst 65 Prozent der üblichen (von 1.1. bis 23.4. erreichten) Niederschlagsmenge erreicht, in anderen Worten: Es hat insgesamt um ein Drittel zu wenig geregnet, in manchen Regionen (etwa um Murau) sogar um zwei Drittel zu wenig.

Ausflugswetter um 1. Mai

Auch wenn 25 Grad noch nicht in Sicht sind, so hat Wölfelmaier für das Wochenende um den 1. Mai aber frühlingshafte Aussichten parat: "Es wird sonnig mit bis zu 22 Grad. Also ideales Ausflugswetter."