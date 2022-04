Hoteleröffnung

"Farbenrausch" made in Graz im neuen Motel One am Jakominiplatz

Das neue Motel One am Grazer Jakominiplatz trägt die künstlerische Handschrift von Carola Deutsch vom Grazer Kreativstudio Decasa. Besonders auffällig: der knallbunte Schacht des gläsernen Lifts.