Laut Angaben der Polizei wurde Montagabend eine israelische Flagge, die aus Solidarität mit dem Land vor dem Klagenfurter Rathaus hing, angezündet. An der Fahne entstand ein Brandloch in einer Größe von rund acht Zentimetern. Weiters wurde ein Karabiner, mit dem die Fahne an einem Mast befestigt war, abgebrochen.

Durch die Anzeigerin konnten keine zweckdienlichen Hinweise hinsichtlich der Täterschaft genannt werden, die Tat soll sich zwischen 19 Uhr und 19.10 Uhr ereignet haben. Eine Schadensumme ist bis dato ebenfalls nicht bekannt. Die Fahne wurde schließlich von einem Mitarbeiter des Magistrats Klagenfurt entfernt.

Der Landesobmann der JVP-Kärnten, Julian Geier, erklärte: "Antisemitismus hat in unserer Gesellschaft keinen Platz. Eine Fahne als Symbol anzuzünden, hilft uns bei den aktuellen Krisen nicht weiter. Der oder die Täter müssen das Gesetz in aller Härte zu spüren bekommen."