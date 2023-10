Die Stadt Rom erlebt aktuell den heißesten Oktober seit 1846. Am Montag wurde eine Temperatur von 33 Grad erreicht, meldeten Meteorologen. Sie rechnen weiterhin mit Temperaturen über 30 Grad die ganze Woche hinweg. Die Durchschnittstemperaturen im August lagen zwischen 1952 und 1980 bei 22,1 Grad. Das bisherige Rekordhoch wurde 1995 mit 32,4 Grad erreicht.

Die ungewöhnlich warmen Temperaturen sind auf ein afrikanisches Hoch zurückzuführen, das sich auf den ganzen Mittelmeerraum ausgedehnt hat. Von den sommerlichen Temperaturen profitiert der Tourismus in der 3,5-Millionen-Einwohner-Stadt. Der Lido von Ostia, der Hausstrand der Römer, war am Wochenende voll. Touristen in T-Shirts und Sandalen waren im Stadtzentrum zu beobachten.