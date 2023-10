Zwei Verletzte forderte ein Unfall, der sich Montagabend in Klagenfurt ereignete. Gegen 20.45 Uhr fuhr eine 43-jährige Frau aus dem Bezirk Bruck/Mur-Mürzzuschlag mit ihrem Pkw auf dem Metnitzstrand in Klagenfurt in Richtung Wörthersee-Ostbucht. Bei der Bushaltestelle Schiffsanlegestelle bog sie nach rechts ein, um ihr Fahrzeug zu wenden und wieder Richtung Villacher Straße zu fahren.

Bei diesem Umkehrmanöver übersah sie einen hinter ihr mit seinem Moped kommenden 15-jährigen Burschen aus dem Bezirk St. Veit mit seiner 16-jährigen Beifahrerin. Der 15-Jährige konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen oder ausweichen und es kam zur Kollision. Dabei stürzten die beiden Jugendlichen und wurden leicht verletzt.