Die Bauarbeiten für das neue Amazon-Verteilzentrum in Premstätten, das eines der größten in Österreich werden soll, schreiten zügig voran. "Wir liegen im Plan. Ende 2023 sollen die Bauarbeiten im Groben abgeschlossen sein", sagt Amazon-Sprecher Steffen Adler. Doch wann das 11.100 Quadratmeter umfassende Gebäude, dessen Kosten mit rund 37 Millionen Euro beziffert werden, aufsperrt, ist noch offen. "Wir haben noch keinen Fixtermin", sagt Miriam Enzi, Regionalleiterin von Amazon Logistics Österreich. Aktuell betreut sie vier Amazon-Verteilzentren in Österreich, wovon drei im Großraum Wien und eines in Klagenfurt angesiedelt sind. Rund 600 Mitarbeiter sind an den vier Standorten tätig und in den nächsten Monaten könnten noch etliche durch Premstätten dazukommen.

Klagenfurt wurde vor genau einem Jahr eröffnet und hat mit rund 100 Arbeitskräften am Standort, die pro Tag über 10.000 Pakete – in Spitzenzeiten sogar 15.000 – bewältigen, mittlerweile die angestrebte Auslastung erreicht. Es wird wohl noch einige Monate dauern, bis auch in Premstätten die Amazon-Pakete von den Förderbändern in die für den Online-Händler typischen bunten Taschen und dann weiter in die Lieferwagen wandern. Denn Adler betont: "Wenn die baulichen Arbeiten abgeschlossen sind, starten wir erst mit unseren Installationen wie Förderbändern." Die Eröffnung eines neuen Verteilzentrums vorzubereiten, sei ein wochenlanger Kraftakt. Amazon vermeide es, diese zusätzliche Aufgabe genau ins intensive Weihnachtsgeschäft zu packen.

Weiter auf Expansionskurs

Trotz der aufgrund der Teuerung sinkenden Kauflust, die auch am Online-Handel nicht spurlos vorbeizieht, scheint der Expansionskurs von Amazon in Österreich ungebremst. "Wir haben nicht mehr das Wachstum wie in Coronazeiten, aber wir wachsen", betont Adler. Zuletzt sei ein großes Logistikzentrum in Deutschland eröffnet worden. In St. Valentin in Niederösterreich steht ein weiteres Verteilzentrum zur Diskussion. Auch in Oberitalien hat der US-Riese bereits Wurzeln geschlagen. Lediglich in Slowenien gibt es noch keinen Standort.