Wer Geburtstag hat, erhält zahlreiche Anrufe – so erging es auch einer Pensionistin an ihrem 67. Ehrentag am Dienstag. Ein Telefonat wird ihr aber ewig in Erinnerung bleiben: Jenes, als um 12.50 Uhr Betrüger Zehntausende Euro aus ihr herauslocken wollten.