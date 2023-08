Im Auftragsbuch des steirischen Spezialisten für automatisierte Lager- und Logistiksysteme, „Fb Industry Automation“, ist ein ganz großer Name gelandet. So setzt der Flugzeughersteller Airbus auf das Know-how des Gleisdorfer Intralogistik-Unternehmens, das in der Firmengruppe auch an weiteren Standorten in Albersdorf und Altenmarkt bei Fürstenfeld entwickelt bzw. produziert. Konkret wird ein hochmodernes Lager- und Logistiksystem an den Luftfahrtkonzern geliefert. Damit wird im Airbus-Montagehangar in Hamburg die Herstellung der hinteren Flugzeugrümpfe für den bemerkenswerten, besonders reichweitenstarken neuen Flugzeugtypen „Airbus A321 XLR (Xtra Long Range)“ logistisch unterstützt.