Der Anblick wirkt surreal. Ein riesiger Eisberg schwimmt seelenruhig vor der Küste Neufundlands vorbei und lässt die Häuser am Festland wie kleine Hütten erscheinen. Anfang dieser Woche ist der gewaltige Eisklotz aufgetaucht und seither von den Bewohnerinnen und Bewohnern unzählige Male fotografiert.

Eisberge im August sind im Nord-Osten Kanadas eigentlich nichts Ungewöhnliches. Was jedoch überrascht: die Größe. Für gewöhnlich sind die Berge, die meist aus Grönland in Richtung Kanada treiben, viel kleiner. Ein solcher kleinerer Eisberg tauchte bereits vergangene Woche vor Neufundland auf. Jene Küstengegend, an der immer wieder Eisberge zu sehen sind, wird "Eisberg Allee" genannt.

Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der hohen Temperaturen der Eisklotz sich in Grönland gelöst hatte und durch die Strömung in die kanadische Provinz getragen wurde.