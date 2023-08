Die Austrian Airlines (AUA) haben im 1. Halbjahr 2023 das Betriebsergebnis (Ebit) im Jahresvergleich von minus 110 auf plus 15 Mio. Euro gesteigert. Der Umsatz legte um 57 Prozent auf 1,064 Mrd. Euro zu. Die Tochter der Deutschen Lufthansa sprach heute von einem "Rückenwind für Investitionen", der Wachstumskurs zeige sich auch in 400 neuen Mitarbeitern seit Jahresbeginn.

Im zweiten Quartal 2023 stieg der Umsatz der AUA gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 39 Prozent auf 664 Mio. Euro. "Aufgrund der hohen Passagiernachfrage und einer weiterhin hohen Auslastung konnte das zweite Jahresquartal mit einem Ergebnis von 88 Millionen Euro abgeschlossen werden", betonte die ehemals staatliche Fluglinie.

80 Prozent Auslastung

Airline-Chefin Annette Manin einer Aussendung: "Nach drei harten Jahren sind wir deutlich in den schwarzen Zahlen gelandet und arbeiten nun auf ein sehr gutes Jahresergebnis hin."

Das positive Halbjahresergebnis sei vor allem auf den weiteren Anstieg der Passagierzahlen zurückzuführen. Die AUA flog in der ersten Jahreshälfte über 6,1 Millionen Passagiere, was einem Plus von 47 Prozent entspricht. Die angebotenen Sitzkilometer stiegen im Vergleichszeitraum um 27 Prozent auf 11,6 Milliarden, wobei die Flüge der österreichischen Heimatairline zu durchschnittlich 80,0 Prozent ausgelastet waren, rechnete die AUA vor.

Aber nicht nur die Aua jubelt: Die deutsche AUA-Muttergesellschaft Lufthansa hat dank der hohen Nachfrage nach teuren Tickets im zweiten Quartal einen Rekordgewinn gemacht. Von April bis Juni war das bereinigte Betriebsergebnis mit 1,1 Mrd. Euro fast dreimal so hoch wie im Vorjahresquartal.

Die operative Marge von 11,6 Prozent sei ein neuer Rekordwert für ein zweites Quartal. Auch das Konzernergebnis markierte mit 881 Millionen einen neuen Höchststand.

9000 neue Beschäftigte

Die Airline-Gruppe profitierte von einer hohen Nachfrage, vor allem nach Premiumtickets. Die Durchschnittserlöse, ein Gradmesser für die Ticketpreise, stiegen um 13 Prozent, da das Angebot zugleich knapp war. Der Konzern steuert damit auf eines der besten Jahre seiner Geschichte zu. Und auch auf 2024 blicke das Unternehmen mit großem Optimismus, sagte Vorstandschef Carsten Spohr.

Die Lufthansa hatte Anfang des Jahres das Flugprogramm reduziert, um ein ähnliches Chaos im Flughafenbetrieb, unter dem die Kunden im vergangenen Jahr litten, zu vermeiden.

Nicht nur an den Airports, auch bei der Lufthansa selbst war im vergangenen Jahr noch zu wenig Personal an Bord. Heuer seien schon 9.000 neue Beschäftigte eingestellt worden.

Die Pünktlichkeit sei im ersten Halbjahr verbessert worden, sodass es nur bei 30 Prozent der Flüge Verspätungen gab.

84 Prozent des Vorkrisenniveaus

Erstmals nach der Corona-Krise flogen die Passagier-Fluggesellschaften wieder den Großteil des Gewinns ein. Mit gut 33 Millionen Fluggästen hatten die Airlines - neben Lufthansa die Ferienflieger Eurowings und Eurowings Discover, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Swiss - 84 Prozent des Vorkrisenniveaus an Bord. Die Auslastung war so hoch wie zu normalen Zeiten.

Die Frachttochter Lufthansa Cargo, die dank hoher Frachtraten während der Pandemie mit Rekordgewinnen Hauptstütze des Konzerns war, verdiente nur noch 37 Millionen Euro im Quartal nach fast einer halben Milliarde Euro im Vorjahreszeitraum. Hier normalisiert sich der Markt bei wieder steigendem Angebot. Die Wartungstochter Lufthansa Technik steigerte den Betriebsgewinn um 39 Prozent auf 156 Millionen Euro. Der Konzernumsatz wuchs um 17 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro.

Die Lufthansa Group geht auch für den Rest des Jahres von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Flugtickets aus. Derzeit lägen die Buchungen für August bis Dezember bei mehr als 90 Prozent des Buchungsniveaus von 2019, dem Jahr vor Ausbruch der für den Luftverkehr verheerenden Corona-Pandemie. Haupttreiber seien Privatreisende, aber auch die bisher schleppende Nachfrage von Geschäftsreisenden erholt sich.