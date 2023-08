Lange schon ist Ana-Marija Autischer ein reisehungriger Mensch, sie verbrachte etwa ein Auslandssemester in Australien oder wanderte bereits 600 Kilometer auf dem Jakobsweg. Oft war sie alleine unterwegs – und stellte sich unweigerlich die Sicherheitsfrage. „Ich habe einige Unsicherheitsmomente erlebt“, erzählt sie. So begann sie, spezifische Sicherheitsinformationen über Reiseziele zu recherchieren und zu sammeln. „Wie sicher ist die Gegend meiner Unterkunft?“ – die Antwort auf diese Frage will nicht nur Autischer im Vorhinein geklärt wissen. In entfernten Regionen ebenfalls wichtig: „Kann ich Taxi und Uber ohne Sorgen nutzen?“ Oder: „Welche Impfungen brauche ich?“

Informationen wie diese hat Autischer mühsam im World Wide Web zusammengetragen – und ist dabei auf eine Marktlücke gestoßen. Es gab keine Stelle, keinen virtuellen Ort, der all diese sicherheitsrelevanten Daten für ein oder mehrere Länder bündelt. Und, so Autischer: „Oft sind die Daten, die man findet, veraltet, es fehlen Live-Infos.“