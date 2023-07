Superman & Co. List-Halle Graz

Ein bisschen Verrücktheit gehört wohl dazu, wenn man es sich zur Aufgabe macht, ein Konzertprogramm zum Thema Superhelden mit sechs Fagotten zusammenzustellen. Der Grazer Leonard Eröd und seine Kollegen von den Fagotes Locos (Die verrückten Fagotte) demonstrierten am Donnerstag in der Helmut List Halle eindrucksvoll, was man aus so einer kniffligen Aufgabenstellung machen kann. Gestartet wurde mit dem Thema aus dem Hollywoodfilm „Captain America - The First Avenger“, im reduzierten Arrangement wohltuend unprätentiös . Dass es mit fünf Fagotten und einem Kontrafagott möglich ist, ein ganzes Orchester auch bei bekannten Stücken effektiv zu simulieren, zeigte sich bei den Ouvertüren zur „Fledermaus“ (stellvertretend für Superheld „Batman“) und zu Gioachino Rossinis „Wilhelm Tell“. Leonard Eröd unterstrich mit seiner launigen, an Kleinkunst grenzenden Moderation, dass es an diesem Abend um lustvolles musikalisches Experimentieren ging. Nach einem Hybrid aus Tschaikowski und John Williams, rund um die Titelmusik aus „Indiana Jones“, und einem weiteren Williams-Filmthema („Superman“), gipfelte der Abend in einer spektakulären Fagott-Suite aus der Musik zu „Conan der Barbar“, jenem Film, der Arnold Schwarzenegger berühmt machte. (Andreas Stangl)